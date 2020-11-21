، ساعات البرد والهطولات.. "الحصيني": في هذا الموعد تنتهي "المطرية 3" ،

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تنتهي الحالة الجوية الثالثة لموسم عام 1442هـ، فجر غد الأحد، متوقعاً -بإذن الله- أمطاراً من خفيفة لمتوسطة وحبات برد خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم السبت 42/4/6هـ حتى صباح الأحد على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة بما فيها جدة، والمدينة المنوّرة وحائل والقصيم وأقصى شمالي منطقتَي الرياض والشرقية.
وقال "الحصيني": "متوقع نشاط للرياح قد تثير الغبار، خاصة في الأماكن المفتوحة اليوم السبت 144/4/6هـ، على أجزاء من وسط المملكة وغربها وشمال الشرقية؛ إلا أن يصرفها الله، متوقع موجة برد من خفيفة لمتوسطة القوة على الشمالية وشرق الغربية اليوم السبت وغداً الأحد على الوسطى والشرقية".
وكان قد أكد في وقت سابق، أن السحب الرعدية الممطرة فجر اليوم السبت الساعة السادسة صباحاً بين منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرق الجوف والحدود الشمالية أثرت في أجزاء من: تبوك والمدينة والحدود الشمالية والجوف وحائل، وأن الأجواء تميل للبرودة إلى باردة اليوم السبت".
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 11:29 AM
توقع ضم أجزاء بمكة بما فيها جدة.. المدينة وحائل والقصيم والرياض والشرقيةساعات البرد والهطولات.. "الحصيني": في هذا الموعد تنتهي "المطرية 3"
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تنتهي الحالة الجوية الثالثة لموسم عام 1442هـ، فجر غد الأحد، متوقعاً -بإذن الله- أمطاراً من خفيفة لمتوسطة وحبات برد خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم السبت 42/4/6هـ حتى صباح الأحد على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة بما فيها جدة، والمدينة المنوّرة وحائل والقصيم وأقصى شمالي منطقتَي الرياض والشرقية.
وقال "الحصيني": "متوقع نشاط للرياح قد تثير الغبار، خاصة في الأماكن المفتوحة اليوم السبت 144/4/6هـ، على أجزاء من وسط المملكة وغربها وشمال الشرقية؛ إلا أن يصرفها الله، متوقع موجة برد من خفيفة لمتوسطة القوة على الشمالية وشرق الغربية اليوم السبت وغداً الأحد على الوسطى والشرقية".
وكان قد أكد في وقت سابق، أن السحب الرعدية الممطرة فجر اليوم السبت الساعة السادسة صباحاً بين منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرق الجوف والحدود الشمالية أثرت في أجزاء من: تبوك والمدينة والحدود الشمالية والجوف وحائل، وأن الأجواء تميل للبرودة إلى باردة اليوم السبت".
، ساعات البرد والهطولات.. "الحصيني": في هذا الموعد تنتهي "المطرية 3" ،
المصدر : الخليج 365
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