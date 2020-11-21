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رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
وقال المقبل: "إن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- مناسبة غالية وعزيزة على نفوس جميع المواطنين في هذا البلد المعطاء؛ لأنها حافلة بإنجازات تنموية ووطنية في كل المجالات، وتعبر عن مسيرة واعدة بالخير والعطاء والنماء لمملكتنا الغالية، وتؤكد العزم لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وأضاف أن هذا العهد الزاهر الميمون تميز بالكثير من القرارات الهامة التي راعت دعم جوانب التنمية المتنوعة والدعم السخي على الأصعدة كافة، لافتًا إلى أن كل ذلك يصبّ في تحقيق رفاهية المواطن السعودي وتعزيز انتمائه للكيان الشامخ المملكة العربية السعودية.
ودعا المقبل المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- وافر الصحة والعافية، وأن يحقق لهذا الوطن الغالي المعطاء كل ما يتطلع إليه من نماء وازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة.
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 11:03 AM
قال: 6 سنوات حافلة بإنجازات تنموية ووطنية تعبر عن مسيرة واعدة"المقبل" يرفع التهاني لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة
رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
وقال المقبل: "إن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- مناسبة غالية وعزيزة على نفوس جميع المواطنين في هذا البلد المعطاء؛ لأنها حافلة بإنجازات تنموية ووطنية في كل المجالات، وتعبر عن مسيرة واعدة بالخير والعطاء والنماء لمملكتنا الغالية، وتؤكد العزم لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وأضاف أن هذا العهد الزاهر الميمون تميز بالكثير من القرارات الهامة التي راعت دعم جوانب التنمية المتنوعة والدعم السخي على الأصعدة كافة، لافتًا إلى أن كل ذلك يصبّ في تحقيق رفاهية المواطن السعودي وتعزيز انتمائه للكيان الشامخ المملكة العربية السعودية.
ودعا المقبل المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- وافر الصحة والعافية، وأن يحقق لهذا الوطن الغالي المعطاء كل ما يتطلع إليه من نماء وازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة.
، "المقبل" يرفع التهاني لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة ،
المصدر : الخليج 365
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