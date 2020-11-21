شكرا لمتابعة خبر عن استئناف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت إمارة مكة المكرمة، اليوم السبت، عن استئناف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي، وذلك بعد توقفها لساعات بسبب شدة الرياح.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في العديد من مناطق المملكة ومنها منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى تدني في مستوى الرؤية.