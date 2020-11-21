شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إصدار سندات القبض للمستأجرين إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت منصة «إيجار» التابعة لوزارة الإسكان، اليوم السبت، طريقة إصدار سند قبض للمستأجرين لدى المؤجر.

وقالت المنصة، أن ذلك يبدأ: سجل دخولك في الشبكة، اذهب إلى صفحة عمليات عقود إيجار، ابحث عن العقد واختر أيقونة العمليات، اختر إنشاء سندات قبض للمستأجر، حدد الفاتورة وادخل القيمة المدفوعة وحدد طريقة الدفع واضغط على زر اختر الفواتير.

وتأتي الخطوة الأخيرة، وهي إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال لإصدار السند، فيما كان البرنامج قد وثق نحو 110 آلاف عقد إيجار خلال أغسطس 2020 تنوعت ما بين عقود سكنية وتجارية.ولفت إلى أن نسبة العقود الإيجارية السكنية على الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار المستفيدة من ميزة السداد الشهري بلغت 32% مع استمرار تزايد أعداد العقود التجارية التي تستخدم ميزة السداد الشهري.