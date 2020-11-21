شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: نشاط الرياح المثيرة للأتربة في الأماكن المفتوحة ببعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية (ولكنها أقل شدة من يوم أمس).

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنها قد تثير بعض الغبار خاصة في المناطق المفتوحة في أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية.

‏وأشار "المسند" إلى أنه وفقاً للإحصائيات المناخية لـ 30سنة ماضية؛ فإن متوسط درجة الحرارة العظمى في جدة لشهر نوفمبر 33م والصغرى 22م، ومعدل الأمطار في شهر نوفمير 23ملم، ولنوفمبر نصيب الأسد بين الشهور، وعدد الأيام المطيرة 2.3 يومًا.