ترامب سيشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم السبت 21 نوفمبر 2020، عن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين لمناقشة جائحة كورونا .

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس"، إنّ "الرئيس ترامب سيشارك السبت في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين"، وفقا لما نقلته سكاي نيوز عربية.

وستقتصر أعمال القمة التي عادة ما تشكّل فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، على جلسات مختصرة عبر الإنترنت بشأن القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، من التغير المناخي إلى تزايد معدلات عدم المساواة.

يشار إلى أن السعودية تستضيف بداية الأسبوع أعمال قمة مجموعة العشرين لأول مرة عربياً.