المملكة تتعامل مع الرؤساء عند وصولهم للمنصب وليس قبله
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، أن السعودية تتعامل مع جميع الإدارات الأمريكية بغض النظر عن ما إذا كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين.
وقال الجبير خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأمريكية، إن المملكة تتطلع إلى التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وفقًا لـ«العربية».
وأضاف الجبير أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لديه خبرة سياسية كبيرة، حيث كان في مجلس الشيوخ طوال 35 عامًا ثم نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما، متوقعًا عدم حدوث تغير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية.
وأشار إلى أن ما يقوله المرشحون أثناء حملاتهم الانتخابية، لا ينعكس على ما يفعلونه عند تولي منصب الرئاسة.
وأكد الجبير أن المملكة تتعامل مع الرؤساء بمجرد وصولهم للمنصب وليس قبله، موضحًا أن بين الرياض وواشنطن مصالح ضخمة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم، خاصة في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط ومحاربة التطرف والإرهاب.
وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن السعودية هي المفتاح في ما يتعلق بالعالم الإسلامي.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. الجبير: المملكة لديها مصالح كبيرة مع العالم واقتصادنا عامل استقرار للمنطقة
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يعلق على العلاقات السعودية الأمريكية.. ويؤكد الرياض مفتاح العالم الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.