الجبير يعلق على العلاقات السعودية الأمريكية.. ويؤكد الرياض مفتاح العالم الإسلامي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، أن السعودية تتعامل مع جميع الإدارات الأمريكية بغض النظر عن ما إذا كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين.

وقال الجبير خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأمريكية، إن المملكة تتطلع إلى التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وفقًا لـ«العربية».

وأضاف الجبير أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لديه خبرة سياسية كبيرة، حيث كان في مجلس الشيوخ طوال 35 عامًا ثم نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما، متوقعًا عدم حدوث تغير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية.

وأشار إلى أن ما يقوله المرشحون أثناء حملاتهم الانتخابية، لا ينعكس على ما يفعلونه عند تولي منصب الرئاسة.

وأكد الجبير أن المملكة تتعامل مع الرؤساء بمجرد وصولهم للمنصب وليس قبله، موضحًا أن بين الرياض وواشنطن مصالح ضخمة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم، خاصة في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط ومحاربة التطرف والإرهاب.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن السعودية هي المفتاح في ما يتعلق بالعالم الإسلامي.

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