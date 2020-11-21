تعرف على مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات تبدأ من ديسمبر المقبل من العام الجاري.

وأوضحت هيئة التقويم عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، تعد وثيقة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومدة زمنية محددتين.

كما تعد الرخصة المهنية أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، مشيرة إلى أن الحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين، الأول الاختبار التربوي العام، والآخر الاختبار التخصصي.

وأشارت الهيئة إلى أن التخصصات المشمولة في اختبارات الرخصة المهنية المعتمدة، قد روعي في بناء معاييرها المهنية التخصصية والاختبارات المناسبة لمستوى التأهيل للذين يحملون المؤهل الأدنى من الجامعي، أو الحاصلين على مؤهل كليات المعلمين والمعلمات، وهي تختلف عن مستوى الاختبارات للحاصلين على مؤهل جامعي «بكالوريوس» فما فوق.

مراحل اختبارات الرخصة المهنية

وكشفت الهيئة أنه سيدشن نظام إصدار الرخـص المهنية للمعلمين والمعلمات فى مطلع ديسمبر 2020م، وسيفتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات في 6 ديسمبر 2020م.

أما المعلمون والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل أو دخول اختبارات الكفايات، فسيفتح لهم المجال لاختبارات الرخصة المهنية في 15 ديسمبر 2020م.

وستكون الفترة الأولى لاختبارات الرخصة المهنية وهي اختبار التخصص خلال الفتر من 23-30 يناير 2021، بينما الفترة الثانية لاختبارات الرخصة المهنية ستكون في الفترة من 20-26 مارس 2021م.

وسيكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في 30 مايو 20221م، وفقًا لهيئة التدريب والتقويم.

وتصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بكافة أنواعها (ممارس متقدم، خبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، للمعلمين والمعلمـات ممن هم على رأس العمـل، أو الراغبيـن فـي الالتحاق بمهنة التعليـم من الخريجيـن والخريجات.



كما سيتم إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة، ممن يحملون مؤهلًا دون الجامعي، وفقًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

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