أمطار رعدية على عدة مناطق.. «الدفاع المدني» يدعو إلى الحذر والابتعاد عن تجمعات السيول

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه - وفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن فرصة هطول الأمطار الرعدية ستستمر حتى يوم السبت على أجزاء من مناطق المملكة.

وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى أن هذه الحالة المناخية تتأثر بها مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، حائل، الجوف، المنطقة الشرقية، القصيم».

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.