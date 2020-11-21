صورة تاريخية لقادة مجموعة الـ20 تزين حي الطريف في قلب الدرعية

تزامنًا مع انطلاق القمة اليوم
زينت الصورة التاريخية لقادة دول مجموعة العشرين، حي الطريف التاريخي في قلب الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى.
ونشرت وزارة الخارجية –عبر تويتر- الصورة التي زينت حي الطريف بالدرعية وعلقت عليها قائلة «تَبَاعدنا بسبب جائحة كورونا وقربتنا التقنية لنصنع نجاحات جديدة».
يذكر أن حي الطريف التاريخي بالدرعية، احتضن الليلة التراثية المصاحبة لمجموعة العشرين، التي تأتي برئاسة المملكة لهذا العام 2020, بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وسفراء الدول في المملكة، وإشراف هيئة تطوير بوابة الدرعية.
وتنطلق اليوم السبت –افتراضيًّا- الدورة الخامسة عشرة من قمة قادة مجموعة دول العشرين برئاسة المملكة.
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حي الطريف التاريخي بالدرعية يحتضن الليلة التراثية المصاحبة لمجموعة العشرين
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