الصحة: حالات ينصح فيها بتأجيل لقاح الإنفلونزا الموسمية

أوضحت وزارة الصحة، أنَّ هناك حالات ينصح فيها بتأجيل أخذ لقاح الإنفلونزا؛ وذلك لحين استقرار الحالة الصحية للشخص.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- أنّه «يُنصح بتأجيل لقاح الإنفلونزا مؤقتًا، في حال وجود عدوى حادة أو أي مرض مصحوب بارتفاع شديد أو متوسط في درجة الحرارة».

وتابعت وزارة الصحة أنّه يمكن تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية بعد استقرار الحالة الصحية.

وأشارت إلى أنّه تمّ توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع مراكز الرعاية الصحية، ويمكن التوجُّه مباشرة بدون موعد لأقرب مركز صحي، وفي حال عدم توفر اللقاح يمكن التواصل مع الوزارة عبر الاتصال بالرقم ( 937).

اقرأ أيضًا:

هل التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية متاح أم انتهى وقته؟.. «الصحة» تجيب