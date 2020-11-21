«الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار والرياح بمناطق عدة خلال الساعات المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار والرياح اليوم السبت على مناطق عدة. مشيرًا إلى أن الحالة الجوية الثالثة لموسم عام 1442هـ، متوقع لها أن تنتهي فجر غد الأحد.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات البرد خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم السبت وحتى صباح الأحد، على أجزاء من مناطق مكة بما فيها جدة، والمدينة المنورة وحائل والقصيم، وأقصى شمالي منطقتي الرياض والشرقية.

وأضاف أنه متوقع أيضًا نشاط للرياح قد تثير الغبار، خاصة في الأماكن المفتوحة اليوم السبت، على أجزاء من وسط وغرب المملكة وشمال الشرقية.

كما أنه متوقع موجة برد من خفيفة لمتوسطة القوة على الشمالية وشرق الغربية اليوم السبت وغدًا الأحد، على الوسطى والشرقية.

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