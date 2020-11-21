استئناف حركة الملاحة في ميناء جدة الإسلامي

بعد توقفها لساعات

تمَّ استئناف الحركة الملاحية في ميناء جدة الإسلامي، وذلك بعد توقفها لساعات بسبب شدة الرياح. وأوضحت إمارة منطقة مكة –عبر تويتر- أنه تمَّ استئناف حركة الملاحة بعد انخفاض سرعة الرياح. وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت أن تشهد العديد من مناطق المملكة رياحًا مثيرة للأتربة وتدني مستوى الرؤية، ومن ضمنها منطقة مكة المكرمة. اقرأ أيضًا: سرعة الرياح توقف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي



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