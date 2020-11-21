حادثة مأساوية.. طفل 5 أعوام يلقى مصرعه داخل صرف صحي بأبوعريش

الجهات الأمنية تواصل التحقيقات بشأن مُلابسات الحادث
لقي طفل يبلغ من العمر 5 أعوام مصرعه، مساء أمس الجمعة، إثر سقوطه في غرفة صرف صحي لأحد المنازل بأحد الأحياء السكنية في محافظة أبوعريش بمنطقة جازان.
وانتقلت فرق مختصة من الدفاع المدني إلى موقع الحادث بعدما تلقت الجهات الأمنية بلاغًا بالحادثة، واتخذت كل الإجراءات اللازمة أثناء عمليات إخراجه.
وقالت مصادر لـ«عاجل»، إن رجال الدفاع المدني استطاعوا انتشال الطفل الذي اتضح من خلال الفحص المبدئي أنه فارق الحياة، وتم على الفور إيداع جثمانه بثلاجة الموتى بالمستشفى تمهيدًا لتسليمه لذويه بعد استكمال مجريات التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب سقوط الطفل داخل غرفة صرف صحي.
وحصلت «عاجل» على مقاطع فيديو وصور لوجود فرق من الدفاع المدني حضرت لموقع سقوط الطفل بغرفة الصرف الصحي بأبوعريش وقيام رجال الأمن بعمليات إخراج الضحية باستخدام المعدات والآليات المخصصة لذلك، فيما تولت فرق أمنية أخرى إبعاد المتجمهرين من الموقع والذين توافدوا بأعداد كبيرة؛ بسبب الصدمة التي تلقوها عن حادثة سقوط الطفل.
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