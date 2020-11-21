بالفيديو.. «المواصفات السعودية» توضح آلية التأكد من سلامة أفران الغاز قبل استخدامها

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة من استخدام أفران الغاز الرديئة.

وقال الحساب الرسمي للمواصفات السعودية عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها، إن أفران الغاز الرديئة تهدد سلامة الفرد وسلامة أسرته.

وأوضح عبدالرحمن الثنيان مشرف وحدة الأسطوانات ومواقد الطهي خلال مقطع الفيديو أن أفران الغاز الرديئة التي لا يتوفر فيها أدنى مواصفات السلامة قد تتسبب في كوارث، خاصة عند حدوث تسرب غاز بسبب دخول الهواء إلى الفرن من الفتحات الموجودة به.

آلية التأكد من بيانات أفران الغاز

وشدد عبدالرحمن الثنيان على ضرورة التأكد من كون الفرن مطابقًا للمواصفات القياسية أم لا حتى يتجنب الشخص شراء أفران غاز رديئة الصنع.

ويمكن التأكد من مطابقة الفرن للمواصفات القياسية من خلال ملاحظة وجود علامة الجودة على الفرن والمنظم ثم تحميل تطبيق تأكد وتمرير الباركود الموجود على الفرن لاستخراج بيانات الفرن، بحسب عبدالرحمن الثنيان.

ويجب التأكد من أن الباركود لنفس المنتج أم لمنتج آخر عبر تطبيق تأكد، وكذلك التأكد من الفرن وبياناته، حتى لا يشتري الفرد أفران غاز رديئة، وفقًا للمواصفات السعودية.

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