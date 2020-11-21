سرعة الرياح توقف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي

هناك تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية

تسببت سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية في إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي. وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت إمارة منطقة مكة المكرمة: إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت أن تشهد العديد من مناطق المملكة رياحًا مثيرة للأتربة وتدني مستوى الرؤية، ومن ضمنها منطقة مكة المكرمة.

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