غدًا.. بدء القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني بتقني بالقصيم

يستمر حتى الأربعاء المقبل
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يُعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن أن فترة التسجيل للفصل الثاني من العام 1442هـ في مرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والفترة المسائية ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 7 ربيع الآخر 1442هـ حتى يوم الأربعاء الموافق 16 ربيع الآخر في خمس كليات تقنية وفرعين للبنين وثلاث كليات تقنية للبنات، وكذلك خمسة معاهد؛ أربعة منها صناعية ثانوية ومعهد للعمارة والتشييد.
كما بيّن المذن أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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