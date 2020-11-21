السعودية اليوم / بدء التسجيل في برنامج "الاستراتيجيات التعليمية لذوي الإعاقة " في جامعة الأمير سطام بالخرج



السيح 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء التسجيل في البرنامج التدريبي عن بُعد ، بعنوان "‏الاستراتيجيات التعليمية لذوي الإعاقة"، الذي سينفذ الخميس المقبل، وذلك عبر الرابط : https://community.psau.edu.sa/ar/node/792/community.psau.edu.sa.

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة البرامج المجتمعية التي تنظمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الهادفة إلى إثراء المعرفة.

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10:48ت م

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