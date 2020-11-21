السعودية اليوم / السودان تسجل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ48 ساعة الماضية ، 231 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 15.530 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1185 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9.682 حالة .

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10:42ت م

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الخرطوم 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ48 ساعة الماضية ، 231 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 6 وفيات .وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 15.530 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1185 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9.682 حالة .// انتهى //10:42ت م0027

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