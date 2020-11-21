السعودية اليوم / مقتل خمسة أشخاص في هجمات بالصواريخ على كابول



كابول 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

قتل خمسة أشخاص وأصيب 21 في هجمات بالصواريخ استهدفت العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن الهجمات وقعت في أربع مناطق للشرطة على الأقل بالمدينة.

وذكرت الوزارة أن من بين المواقع، ميدان سيدارات المشهور، حيث اُستهدِف مكتب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في أفغانستان اليوم، أن ما لا يقل عن 14 صاروخًا سقطوا في أجزاء متفرقة من العاصمة كابول بعد ساعة من انفجار عبوتين ناسفتين في منطقتي "أرزان قيمات" و"شيهيل سوتون" بالمدينة، وأدى الانفجار الذي وقع في منطقة "أرزان قيمات" إلى مقتل عنصر من عناصر الأمن وإصابة أكثر من ثلاثة أخرين بجروح.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

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10:41ت م

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