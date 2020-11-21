السعودية اليوم / 40 برنامجاً إرشادياً لدعم منصة مدرستي بتعليم عسير



أبها 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

سخرّت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد "بنين و بنات" إمكاناتها وطاقاتها لتقديم خدمات إرشادية نوعية للطلاب والطالبات في ظل جائحة

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن الإدارة أعدّت خططاً وبرامج تدريبية في ظل الأزمة الراهنة، ووضعت آلية لتنفيذها عن بُعد عبر

وفي مجال التطوير المهني لإدارتي التوجيه والإرشاد أوضح الجوني أنه تم تنفيذ 15 برنامجاً تدريبياً، و14 برنامجاً إرشادياً، وتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات البالغ عددهم 1969 طالباً وطالبة، إضافة إلى برنامج خفض العنف "رفق" ، وخط المساندة ، وأضرار المخدرات، وبرنامج "إشراق" ، مشيراً إلى أنه تم عقد خمسة لقاءات لتطوير أداء المرشدين والمرشدات في ظل الوضع الراهن وتوضيح مهامهم أثناء الأزمة ومتابعة الطلاب والطالبات وحثهم على الدخول لمنصة مدرستي ، وقناة عين للاستفادة من الدروس المطروحة.

كما تم تنفيذ الكثير من الورش التدريبية لخدمة الطلاب والطالبات بلغ عددها 11 ورشة تدريبية أبرزها: الإرشاد وقت الأزمات، والتنمر الإلكتروني ، والتوعية بلائحة السلوك والمواظبة ، وفنّيّات المقابلة الإرشادية ، ومشروع المدارس المعززة للسلوك الإيجابي ، ومهارات الكشف والتدخل المبكر، ودعم التعليم عن بعد مع الأسرة من خلال تفعيل الإرشاد الإلكتروني عبر تطبيق "zoom" و"التليجرام"، و"الواتس أب" ، وتم عقد عدد من الاجتماعات بأولياء الأمور عبر المنصة بلغ عددها ثمانية اجتماعات للبنين والبنات ، وبث رسائل تثقيفية من خلال تصاميم "الأنفوجرافيك" ومقاطع الفيديو التوعوية ، وتفعيل دليل الإرشاد وقت الأزمات.

ولفت الجوني إلى أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قبل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات، وإطلاق حملة "يداً بيد لمقاومة كورونا"، وتنفيذ مسابقة تنمّي روح الولاء الوطني للطلاب والطالبات من خلال تصاميم ومقالات عن جهود المملكة خلال الجائحة، وإطلاق وسم " علمتني أزمة كورونا" ، إضافة إلى عقد الكثير من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الهدايا والدروع والخصومات التي تخدم الطلاب والطالبات.

// انتهى //

08:27ت م

0018



أبها 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسسخرّت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد "بنين و بنات" إمكاناتها وطاقاتها لتقديم خدمات إرشادية نوعية للطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا ، وذلك من خلال توظيف البرامج والخدمات الإرشادية المتكاملة والمتخصصة التي تسهم في بناء الشخصية، وتعزز الهوية بما يتناسب مع التطلعات ، ومع رؤية الوطن المستقبلية.وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن الإدارة أعدّت خططاً وبرامج تدريبية في ظل الأزمة الراهنة، ووضعت آلية لتنفيذها عن بُعد عبر منصة مدرستي ، كما أطلقت عدداً من الحملات التوعوية للتصدي لهذه الجائحة، وتذليل الصعوبات والمشكلات التي قد تواجه الطلاب والطالبات خلال مسيرتهم التعليمية عبر سلسلة من الزيارات الميدانية بلغ عددها 603 زيارات، لدعم الطلاب والطالبات المتأخرين دراسياً وتقديم الرعاية والدعم لهم بالتعاون مع أولياء الأمور والمعلمين ، و64 زيارة استشارية ، و17 زيارة لحل قضايا الطلاب والطالبات، فيما تم توزيع أجهزة لوحية للطلاب والطالبات المسجلين في مؤسسة تكافل الخيرية، حيث بلغت 3547 جهازاً لوحياً، وبلغ عدد الزيارات الميدانية لمشرفات وحدة الخدمات الإرشادية 688 زيارة توجيهية ، و286 زيارة تقويمية.وفي مجال التطوير المهني لإدارتي التوجيه والإرشاد أوضح الجوني أنه تم تنفيذ 15 برنامجاً تدريبياً، و14 برنامجاً إرشادياً، وتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات البالغ عددهم 1969 طالباً وطالبة، إضافة إلى برنامج خفض العنف "رفق" ، وخط المساندة ، وأضرار المخدرات، وبرنامج "إشراق" ، مشيراً إلى أنه تم عقد خمسة لقاءات لتطوير أداء المرشدين والمرشدات في ظل الوضع الراهن وتوضيح مهامهم أثناء الأزمة ومتابعة الطلاب والطالبات وحثهم على الدخول لمنصة مدرستي ، وقناة عين للاستفادة من الدروس المطروحة.كما تم تنفيذ الكثير من الورش التدريبية لخدمة الطلاب والطالبات بلغ عددها 11 ورشة تدريبية أبرزها: الإرشاد وقت الأزمات، والتنمر الإلكتروني ، والتوعية بلائحة السلوك والمواظبة ، وفنّيّات المقابلة الإرشادية ، ومشروع المدارس المعززة للسلوك الإيجابي ، ومهارات الكشف والتدخل المبكر، ودعم التعليم عن بعد مع الأسرة من خلال تفعيل الإرشاد الإلكتروني عبر تطبيق "zoom" و"التليجرام"، و"الواتس أب" ، وتم عقد عدد من الاجتماعات بأولياء الأمور عبر المنصة بلغ عددها ثمانية اجتماعات للبنين والبنات ، وبث رسائل تثقيفية من خلال تصاميم "الأنفوجرافيك" ومقاطع الفيديو التوعوية ، وتفعيل دليل الإرشاد وقت الأزمات.ولفت الجوني إلى أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قبل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات، وإطلاق حملة "يداً بيد لمقاومة كورونا"، وتنفيذ مسابقة تنمّي روح الولاء الوطني للطلاب والطالبات من خلال تصاميم ومقالات عن جهود المملكة خلال الجائحة، وإطلاق وسم " علمتني أزمة كورونا" ، إضافة إلى عقد الكثير من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الهدايا والدروع والخصومات التي تخدم الطلاب والطالبات.// انتهى //08:27ت م0018

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 40 برنامجاً إرشادياً لدعم منصة مدرستي بتعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.