سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود المجلس الرئاسي وحكومته من أجل الحد من تفشى فيروس

بالإجراءات الاحترازية من أجل عدم تفشى المرض ، منوهة أن هناك استمرار من قبل جل الليبيين في عادات الأفراح والمآتم مما أدى إلى تفاهم أعداد المصابين .

وأشارت إلى لقاء وزير الداخلية فتحي باشا لاغا مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ومع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية منها مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وتطرقت إلى الاتصال الهاتفي بين المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مرحبا باعتماد منتدى الحوار السياسي الليبي خارطة طريق تقود إلى انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021، مؤكدا دعم بلاده الكامل لجهود الحوار الليبي الداخلي، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونقلت الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف و نظيره الجزائري صبري بوقادوم، وتم خلاله بحث تطورات الأوضاع في ليبيا، مضيفة أن الوزيرين أكدا على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة.

ونوهت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تناولا فيه قضايا منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمة الليبية، مبينة تأكيد

المسؤول الإيطالي التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط.

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن جهوزية التكتل الموحد لتعزيز العمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في ليبيا، متطرقا لإعلان فرنسا عن فتح مرفأ مرسيليا المدني لإنزال المعدات التي تصادرها عملية إيريني العاملة على مراقبة قرار الأمم المتحد بحظر توريد السلاح لليبيا.

// انتهى //

07:56ت م

0017



طرابلس 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود المجلس الرئاسي وحكومته من أجل الحد من تفشى فيروس كورونا ، داعية الجميع للتعاون والتحرك قبل فوات الأوان ، مناشدة المواطنين بضرورة التزامهمبالإجراءات الاحترازية من أجل عدم تفشى المرض ، منوهة أن هناك استمرار من قبل جل الليبيين في عادات الأفراح والمآتم مما أدى إلى تفاهم أعداد المصابين .وأشارت إلى لقاء وزير الداخلية فتحي باشا لاغا مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ومع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية منها مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.وتطرقت إلى الاتصال الهاتفي بين المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مرحبا باعتماد منتدى الحوار السياسي الليبي خارطة طريق تقود إلى انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021، مؤكدا دعم بلاده الكامل لجهود الحوار الليبي الداخلي، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.ونقلت الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف و نظيره الجزائري صبري بوقادوم، وتم خلاله بحث تطورات الأوضاع في ليبيا، مضيفة أن الوزيرين أكدا على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة.ونوهت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تناولا فيه قضايا منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمة الليبية، مبينة تأكيدالمسؤول الإيطالي التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط.وعرجت صحف ليبيا على تأكيد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن جهوزية التكتل الموحد لتعزيز العمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في ليبيا، متطرقا لإعلان فرنسا عن فتح مرفأ مرسيليا المدني لإنزال المعدات التي تصادرها عملية إيريني العاملة على مراقبة قرار الأمم المتحد بحظر توريد السلاح لليبيا.// انتهى //07:56ت م0017

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.