السعودية | جدة: وفاة موظفة دهساً بمواقف جامعة المؤسس

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 9:41 صباحًا, 21 نوفمبر 2020 م المناطق_ الرياض توفيت موظفة دهساً في حادث بمواقف جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. وذكر حساب عمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات على موقع تويتر أن إدارة الجامعة نعت الموظفة: أ.نجلاء الحربي مديرة مركز الاحتياجات الخاصة والتي توفيت يوم الخميس الماضي اثر حادث دهس بمواقف الجامعة،رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته إنا لله وانا اليه راجعون

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