شكرا لقرائتكم خبر عن اختباران لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات تعد وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، مشيرة إلى أن الحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية.

وبينت الهيئة أن الاختبار يتكون من قسمين.. الأول: الاختبار التربوي العام، والثاني: الاختبار التخصصي. ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني المعايير والمسارات المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية وعددها «37» تخصصًا، إضافة إلى المعايير التربوية العامة بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته.

وتتكون المعايير من ثلاثة مجالات رئيسية.. الأول: يُعنى بالقيم والمسؤوليات المهنية، والثاني: المعرفة المهنية، ويركّز على المعارف التي يحتاج إليها المعلم لتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية للطلاب، أما المجال الثالث: فهو الممارسة المهنية، ويركز على ممارسات المعلم الفعّال والخيارات التي ينبغي له إتاحتها لتيسير تعلم الطلاب من خلال التخطيط للوحدات الدراسية وتطبيقها وتهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للطالب ومليئة بالثقة والاحترام.

وأوضحت الهيئة أن المعايير والمسارات المهنية تشمل -إضافة إلى الاختبار التربوي العام- عددًا من التخصصات منها «تخصصات لجميع المراحل في التربية الإسلامية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والتاريخ، والجغرافيا، وصعوبات التعلم».

وأشارت الهيئة إلى أن التخصصات المشمولة في الاختبارات التخصصية للرخصة المهنية المعتمدة قد روعي في بناء معاييرها المهنية التخصصية والاختبارات المناسبة لمستوى التأهيل للذين يحملون المؤهل الأدنى من الجامعي أو الحاصلين على مؤهل كليات المعلمين والمعلمات.

وكشفت الهيئة أنه سَيُدَشنُ نظام إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في 1/ 12/ 2020م، وسيفتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات في 6/ 12/ 2020م، أما المعلمون والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل أو دخول اختبار الكفايات فسيفتح لهم مجال التسجيل في اختبار الرخصة بتاريخ 15 /12/ 2020م، وستكون الفترة الأولى لاختبارات الرخصة المهنية (اختبار التخصص) خلال المدة من 23-30/ 1/ 2021م، بينما الفترة الثانية لاختبارات الرخصة المهنية «الاختبار التربوي العام» خلال المدة من 20-26/ 3/ 2021م، وسيكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في 30/ 5/ 2021م.