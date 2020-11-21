2020-11-21

وفاة طفل إثر سقوطه في غرفة صرف صحي بجازان

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة أبو عريش بجازان وفاة طفل غرقاً في إحدى غرف الصرف الصحي.

وأكد شهود عيان لـ”متابعات الخليج 365” أن طفلاً، 5 أعوام، لقي حتفه غرقاً مساء أمس الجمعة وذلك بعد سقوطه في إحدى غرف الصرف الصحي بأحد أحياء محافظة أبو عريش بجازان.

من جهة أخرى قامت فرق الدفاع المدني باستخراج الطفل وقد فارق الحياة ولا تزال التحقيقات جارية.

“متابعات الخليج 365” سوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل في حال ورودها من الجهات المعنية.

