شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية: عدم ارتداء الكمامة يعرضك للمخالفة في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شددت وزارة الداخلية، على ضرورة التزام قائدي المركبات بارتداء الكمامات في جميع حالاتهم.
وأشارت الوزارة أنه عند استيقاف السائق من قبل رجال المرور في نقاط التفتيش أو غيرها، فإنه يجب عليه ارتداء الكمامة قبل إنزال نافذة المركبة.
وأكدت على أن إنزال النافذة دون ارتداء الكمامة يعرض قائد المركبة لإيقاع المخالفة بحقه.
وكان مقطع فيديو نشره حساب "سناب الداخلية"، قد أظهر عدداً من رجال الأمن يوضحون لقائدي المركبات أن عليهم ارتداء الكمامة طالما قاموا بفتح نافذة السيارة منعاً لانتقال فيروس كورونا.
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