شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة.

وقال الحصيني:" متوقع بإذن الله امطار من خفيفة لمتوسطة وحبات البرد، من اليوم السبت، حتى صباح الأحد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، بما فيها جدة، والمدينة المنورة، و حائل، والقصيم و أقصى شمالي منطقتي الرياض والشرقية " .

وأضاف: "متوقع نشاط للرياح قد تثير الغبار خاصة في الأماكن المفتوحة، على أجزاء من وسط وغرب المملكة وشمال الشرقية " .

كما توقع موجة برد من خفيفة لمتوسطة القوة على الشمالية وشرق الغربية اليوم السبت و غدا الأحد على الوسطى والشرقية.