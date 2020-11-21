شكرا لمتابعة خبر عن فعالية لنشر ثقافة الطيران بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

انطلقت اليوم فعالية المدينة المنورة للطيران العام والرياضي، التي نظمها نادي الطيران السعودي، بإشراف هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وذلك في طريق المدينة - تبوك "المندسة"، وبحضور مجموعة من الطيارين من مختلف مناطق المملكة.

وشملت الفعالية استعراض جوي بأنواع متعددة من الطائرات، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المتنوعة.

تهدف الفعالية إلى نشر ثقافة الطيران العام والرياضي، وجذب أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم، وتجمع هواة ومتخصصي وملاك الطيران، وتوفير بيئة ترفيهية مميزة مع مراعاة التدابير الصحية بمشاركة عدد من الجهات.

يذكر أن نادي الطيران السعودي يعد أول نادٍ رسمي للطيران في المملكة العربية السعودية، وأحد أبرز أندية الطيران في منطقة الشرق الأوسط، وأكثرها تنوعاً من حيث نوعية وحجم الطائرات، والفعاليات الرياضية والتدريبية المقامة فيها.