تركي آل الشيخ ينشر صورة نادرة للملك فهد

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شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، متابعيه بصورة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز.

وظهر الملك في الصورة، وهو يجلس وأمامه مستندات وأوراق ويحمل في يده كوب موضوع على طاولة كانت بجواره.

وأوضح آل الشيخ أن تاريخ الصورة يعود لعام 1985، واصفاً الملك الراحل بأنه “كاريزما تاريخية”. Source slaati





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