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أكدت وزارة الداخلية أن عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة داخل مركبته أثناء وقوفه عند نقطة تفتيش، يعد مخالفة حتى لو كان بمفرده داخل المركبة.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “سناب الداخلية”، عدداً من رجال الأمن يوضحون لقائدي المركبات أن عليهم ارتداء الكمامة طالما قاموا بفتح نافذة السيارة منعاً لانتقال فيروس كورونا. وشددت وزارة الداخلية على الجميع ضرورة ارتداء الكمامة بشكل صحيح داخل المركبة بتغطية الفم والأنف، وأن ارتداءها بشكل مخالف يعرّض الشخص للمخالفة. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو “الداخلية”: عدم ارتداء الكمامة في السيارة مخالفة في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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