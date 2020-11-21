السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 22964 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13884 بعد تسجيل 254 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

07:31ت م

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برلين 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 902528 بعد تسجيل 22964 إصابة جديدة.وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13884 بعد تسجيل 254 حالة وفاة جديدة.// انتهى //07:31ت م0014

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