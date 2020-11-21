السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي ينبع وبدر



المدينة المنورة 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتي ينبع وبدر لهذا اليوم تضمنت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول ، تستمر حتى الساعة الثامنة صباحا .

// انتهى //

07:29ت م

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