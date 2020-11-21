السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 386 إصابة جديدة بفيروس

// انتهى //

07:23ت م

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سيئول 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 30403 إصابة، فيما سجلت كوريا حالتي وفاة إضافيتين بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 503 وفيات.// انتهى //07:23ت م0012

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