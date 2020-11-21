السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 6 ربيع الثاني 1442ھ الموافق 21 نوفمبر 2020م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أمطارا متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية ، و تستمر حتى الساعة التاسعة صباحا.

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07:20ت م

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