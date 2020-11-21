سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان استعدادها لمساعدة أفغانستان في إعادة تأهيل اللاجئين، وعزمها على دعم الجهود المبذولة لإرساء السلام في أفغانستان.

وتناقلت إشادة وزارة الخارجية الصينية بجهود باكستان في مجال مكافحة الإرهاب، ووقوف الصين معها لإنجاح مشروع الممر الاقتصادي المشترك بين البلدين.

وأخبرت عن فرض السلطات الباكستانية الحظر على الاجتماعات السياسية وتنظيم احتفالات الزفاف في صالات الأفراح ضمن الإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار فيروس

وأشارت إلى تخصيص الحكومة الباكستانية ميزانية لشراء لقاح فيروس كورونا، حيث سيتم منح الدفعة الأولى من اللقاح للعاملين في مجال الصحة.

وتابعت استعداد الحزب الحاكم الباكستاني لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم جيلجت بلتستان بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في الإقليم الأسبوع الماضي.

وأنبأت عن نجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال أربعة مسلحين من عناصر منظمة إرهابية محظورة، خلال عملية نفذتها في إقليم السند الجنوبي.

و تطرقت إلى ارتفاع احتياطي العملة الصعبة لدى باكستان إلى 20 مليار دولار والذي من المتوقع أن يؤدي إلى خفض العجز التجاري.

وتناولت قلق الخبراء من تدهور الوضع الأمني في أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية، وتخطي الإصابات بفيروس كورونا في الهند حاجز التسعة ملايين حالة.

وأكدت صحف باكستان استقالة وزير الدفاع الأرميني بسبب الاحتجاجات الجارية في بلاده ضد قرار أرمينيا التنازل عن أراضي متنازع عليها مع أذربيجان.

// انتهى //

07:17ت م

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إسلام آباد 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان استعدادها لمساعدة أفغانستان في إعادة تأهيل اللاجئين، وعزمها على دعم الجهود المبذولة لإرساء السلام في أفغانستان.وتناقلت إشادة وزارة الخارجية الصينية بجهود باكستان في مجال مكافحة الإرهاب، ووقوف الصين معها لإنجاح مشروع الممر الاقتصادي المشترك بين البلدين.وأخبرت عن فرض السلطات الباكستانية الحظر على الاجتماعات السياسية وتنظيم احتفالات الزفاف في صالات الأفراح ضمن الإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا وأشارت إلى تخصيص الحكومة الباكستانية ميزانية لشراء لقاح فيروس كورونا، حيث سيتم منح الدفعة الأولى من اللقاح للعاملين في مجال الصحة.وتابعت استعداد الحزب الحاكم الباكستاني لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم جيلجت بلتستان بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في الإقليم الأسبوع الماضي.وأنبأت عن نجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال أربعة مسلحين من عناصر منظمة إرهابية محظورة، خلال عملية نفذتها في إقليم السند الجنوبي.و تطرقت إلى ارتفاع احتياطي العملة الصعبة لدى باكستان إلى 20 مليار دولار والذي من المتوقع أن يؤدي إلى خفض العجز التجاري.وتناولت قلق الخبراء من تدهور الوضع الأمني في أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية، وتخطي الإصابات بفيروس كورونا في الهند حاجز التسعة ملايين حالة.وأكدت صحف باكستان استقالة وزير الدفاع الأرميني بسبب الاحتجاجات الجارية في بلاده ضد قرار أرمينيا التنازل عن أراضي متنازع عليها مع أذربيجان.// انتهى //07:17ت م0010

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