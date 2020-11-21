السعودية اليوم / الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86414 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

06:13ت م

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شنغهاي 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت إن سبعا من تلك الحالات منقولة محليا وباقي الحالات التسع واردة من الخارج.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86414 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:13ت م0009

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