السعودية اليوم / المكسيك تسجل 6426 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة تسجيل 6426 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

06:04ت م

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مكسيكو سيتي 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة تسجيل 6426 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و719 حالات وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و25969 وحالات الوفاة إلى 100823.ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //06:04ت م0008

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