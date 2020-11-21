السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت



الرياض 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية تمتد إلى شمال المنطقة الشرقية حيث يتوقع أن تصل إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال شرق المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على شمال المملكة خلال الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزئيين الأوسط و الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.