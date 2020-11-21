مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1442/4/6 هـ الموافق 2020/11/21 م واس

الجمعة 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

05:55ت م

0181



www.spa.gov.sa/2159965 الجمعة 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس05:55ت م0181

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