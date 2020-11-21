شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: " صلفات الأيام خلتني اعرف صاحبي من عدوي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح المستشار تركي آل الشيخ، أن الأيام التي يمر بها خلال وعكته الصحية الأخيرة، ساهمت في معرفة حقائق من حوله.
وأعرب آل الشيخ عما بداخله من خلال الأبيات: " الله يبيض وجه صلفات الأيام..خلتني اعرف صاحبي من عدوي ".
وتابع: " وياكثر صدماتي ..على كبر الأحلام وأنا لازلت اقول .. توي .. وتوي.. ويا كثر شرهاتي بس الوعد قدام..لابد ما يصفى مع الوقت جوي..واللي تحسب احزام .. مايطلع احزام ..واللي حسبته جنتي .. صار ضوي".
الجدير بالذكر أن آل الشيخ قد خضع لعملية جراحية مؤخرا في نيويورك، وهو ممنوع من الطعام لمدة 5 أسابيع قادمة.
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