أخبار السعودية اليوم.. انطلاق أول قمة لمجموعة العشرين بالمملكة غدًا.. ووزارة الإسكان تحصد 4 جوائز بينها ذهبيتان من «تجربة العملاء الدولية»

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة، الموافق 20 نوفمبر 2020م، منها: انطلاق أول قمة لمجموعة العشرين على مستوى العالم العربي بالمملكة، وأمطار رعدية على 6 مناطق وغزيرة على سواحل مكة، ووزارة الإسكان تحصد 4 جوائز بينها ذهبيتان من «تجربة العملاء الدولية».

السبت.. انطلاق أول قمة لمجموعة العشرين على مستوى العالم العربي بالمملكة

تستضيف المملكة العربية السعودية، غداً السبت، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد بالرياض بشكل افتراضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا المستجد «كوفيد – 19».

الأرصاد عن طقس السبت: أمطار رعدية على 6 مناطق.. وغزيرة على سواحل مكة

توقَّع «المركز الوطني للأرصاد» الأحوال الجوية لغد السبت، لافتًا إلى هطول أمطار رعدية، على 6 مناطق.

توقَّع «المركز الوطني للأرصاد» الأحوال الجوية لغد السبت، لافتًا إلى هطول أمطار رعدية، على 6 مناطق.

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم الجمعة، أن للمملكة أدواراً مهمة في ترسيخ قواعد التعاون الدولي، وحماية الاقتصاد العالمي في العديد من الأزمات التي مرّ بها.

مدير عام الخطوط السعودية: رئاسة المملكة لمجموعة G20 حدث تاريخي يدعو للفخر

أكد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس محمد بن إبراهيم العمر أن رئاسة واستضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين حدث تاريخي يدعو للفخر والاعتزاز بما يمثله من أهمية دولية، ودلالة على مكانة المملكة ودورها الريادي سياسيًّا واقتصاديًّا على مستوى العالم، وحضورها الفعّال والمؤثّر في هذه المجموعة التي تضم أقوى دول العالم اقتصاديًّا وصناعيًّا ونموًّا، وإدارة فعالياتها بكفاءة واقتدار.

قمة العشرين.. أقوى منتدى عالمي لصانعي القرار برئاسة خادم الحرمين

تعقد قمة "قادة مجموعة العشرين"، غدًا السبت، آخر اجتماعات الدورة الحالية برئاسة المملكة، حيث يستضيف القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور رؤساء وقادة الدول الأعضاء في المجموعة، وكذا الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية.

وزارة الإسكان تحصد 4 جوائز بينها ذهبيتان من «تجربة العملاء الدولية»

حقّقت وزارة الإسكان، اليوم الجمعة، 4 جوائز دولية منها ذهبيتان وبرونزيتان في "جائزة تجربة العملاء الدولية" للعام الجاري 2020 والمُقامة في العاصمة الهولندية امستردام بمشاركة أكثر من 45 دولة، وذلك لتقديمها تجارب مميّزة في خدمة المستفيدين وحلول رقمية متنوعة تمتاز بسهولة إجراءاتها، يأتي من بينها موقع وتطبيق "سكني" التفاعلي ومركز الاتصال الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090)، والتفاعل المستمر مع المستفيدين عبر القنوات الإلكترونية المتعددة.

وزير الصحة يزف بشرى للسعوديين حول حصول المملكة على لقاح كورونا

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح "كورونا المستجد" في أقرب وقت ممكن.

«البيئة» تستكشف وتعالج أكثر من 23 ألف هكتار من الجراد الصحراوي في 3 مناطق

واصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها الاستباقية في مكافحة الجراد والآفات المهاجرة في جميع مناطق المملكة؛ وذلك وفق خطط موسمية يتم دراستها بعناية، تعتمد في تنفيذها على مراكز الإنذار المبكر والقيام بعمليات المسح والاستكشاف، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة داخل وخارج المملكة.

مصادر لـ«عاجل»: «الوطنية للإسكان» تطرح مشروعًا يوفر 300 فيلا في «خيالا جدة»

كشفت مصادر مُطلعة لـ«عاجل» عزم «الشركة الوطنية للإسكان» إطلاق مشروع سكني جديد ضمن المشاريع تحت الإنشاء، التي تنفذها الشركة بالتعاون مع المطورين الفرعيين، وضمن مشروع «خيالا» الواقع شمال محافظة جدة؛ وذلك خلال الأسبوع المقبل.

31 مترجمًا ومدققًا ينقلون خطبة الجمعة في المسجد الحرام بـ5 لغات إلى العالم

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في «وكالة الترجمة والشؤون التقنية»، اليوم الجمعة، بترجمة خطبة الجمعة إلى 5 لغات هي (الإنجليزية، والأردية، والفرنسية، والمالية، والفارسية)، وذلك عبر منصة «منارة الحرمين».

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