السعودية اليوم / فرنسا تسجل 386 وفاة و أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا 386 حالة وفاة ناجمة عن عدوى فيروس

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إنه تم رصد 22 ألفًا و882 إصابة بالعدوى خلال الفترة المشار إليها ليبلغ المجموع الكلي للإصابات في البلاد منذ بداية انتشار الجائحة مليونين و109 آلاف و170 حالة.

// انتهى //

04:17ت م

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باريس 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واسسجلت فرنسا 386 حالة وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الأخيرة ؛ لتصل أعداد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 48 ألفًا و265 حالة.وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إنه تم رصد 22 ألفًا و882 إصابة بالعدوى خلال الفترة المشار إليها ليبلغ المجموع الكلي للإصابات في البلاد منذ بداية انتشار الجائحة مليونين و109 آلاف و170 حالة.// انتهى //04:17ت م0180

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