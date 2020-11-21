سياسي / الرئيس التشادي يلتقي رئيس المنتدى الدولي للسياحة



انجامينا 05 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

التقى الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي إتنو، بالعاصمة انجامينا، بوفد من المنتدى الدولي للسياحة برئاسة رئيس المنتدى الدولي للسياحة باكسي بلوت.

وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، أن اللقاء تناول مختلف أوجه التعاون المشترك بين تشاد والمنتدى، خاصة في مجال الاستثمار والخدمات السياحية، إلى جانب بحث موضوع المنتدى العالمي للسياحة الذي ينظم بالعاصمة انجامينا خلال شهر مارس 2021 القادم، بهدف تطوير القطاع السياحي عبر الاستثمارات المختلفة بمشاركة المستثمرين التشاديين والدوليين.

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