السعودية اليوم / الحكومة الإثيوبية تسيطر على مدينتين والمتمردون يقصفون إقليم أمهرة



أديس أبابا 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

أعلن الجيش الإثيوبي، اليوم، سيطرته على مدينتي "أكسوم"، و"أدفا" في إقليم تيجراي، فيما أعلن المتمردون قصف أقليم أمهرة .

وأفاد الجيش الإثيوبي في بيان أن قواته سيطرت على مدينتي "أكسوم"، و"أدفا" الاستراتيجيتين في إقليم تيجراي، وأن المدينتين تتمتعان بموقع استراتيجي مهم، نظرا لموقهما قرب مدينة "أديغارت" التي تسيطر عليها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

من جانبه، قال مكتب الاتصالات الإقليمي في تيجراي (حكومي):" إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي شنت اليوم، هجومًا صاروخيًا على "بحر دار" عاصمة مقاطعة "أمهرة" شمال غربي البلاد، دون أن يتسبب في أضرار".

وبدأت في 4 نوفمبر الجاري ، مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في الإقليم.

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