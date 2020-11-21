السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

سجلت موريتانيا 41 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 8 آلاف و 75 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 169 وفاة.

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03:42ت م

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نواكشوط 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واسسجلت موريتانيا 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 8 آلاف و 75 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 169 وفاة.// انتهى //03:42ت م0176

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