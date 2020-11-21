سياسي / 13 مترشحا يتنافسون على الرئاسة في بوركينا فاسو



واغادوغو 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

يتنافس 13 مترشحا للانتخابات الرئاسية في بوركينافاسو التي تبدأ بعد غد وسط استمرار الاضطرابات الأمنية في عدد من مناطق البلاد، وخاصة منها القريبة من الحدود مع مالي والنيجر.

وأوردت وكالة الأنباء البوركينية أن من بين المترشحين الرئيس المنتهية ولايته روك مارك كريستيان كابوري إلى جانب عدد من المعارضين والمستقلين في البلاد.

وكانت لجنة الانتخابات في بوركينافاسو قد دعت في وقت سابق نحو 6.5 ملايين ناخب، للإدلاء بأصواتهم في هذه الاستحقاقات، التي أعلن عن عدم إجرائها في بعض المحافظات والقرى بسبب الوضع الأمني المتوتر.

يذكر أن هجمات الجماعات المسلحة في البلاد، منذ عام 2015 تسببت في مقتل مايزيد عن 1200 مدني وعسكري ، فيما تجاوز عدد النازحين فيها بسبب العنف مليون نازح.

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