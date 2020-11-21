السعودية اليوم / السنغال تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 15 ألفا و 848 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 330 حالة.

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03:34ت م

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دكار 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 15 ألفا و 848 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 330 حالة.// انتهى //03:34ت م0174

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