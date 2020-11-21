السعودية اليوم / إصابات فيروس كورونا في البرازيل تتجاوز ستة ملايين إصابة



برازيليا 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

ذكرت وزارة الصحة بالبرازيل أن الإصابات المؤكدة بفيروس

وقالت الوزارة إنها سجلت 38397 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و552 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا في البرازيل 168 ألفا و613 حالة.

// انتهى //

03:28ت م

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برازيليا 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واسذكرت وزارة الصحة بالبرازيل أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تخطت ستة ملايين إصابة اليوم الجمعة لتصبح البرازيل ثالث بلد بالعالم يتخطى هذا الرقم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.وقالت الوزارة إنها سجلت 38397 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و552 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا في البرازيل 168 ألفا و613 حالة.// انتهى //03:28ت م0173

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