رياضي / انطلاق بطولة الفروسية لقفز الحواجز بمحافظة أحد المسارحة



أحد المسارحة 5 ربيع الثاني 1442 الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

انطلقت مساء اليوم منافسات بطولة قفز الحواجز التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية على ميدان مركز " المحامل " للفروسية بمحافظة أحد المسارحة.

وقد حقق الفارس ياسر عبدالمعطي الضمدي على جواده "نجوى" المركز الأول في الشوط المخصص لـ"خيول المبتدئين" ، وحل الفارس عبدالعزيز سعد الجربوع على جواده"قشقوش" ثانياً ، وجاء في المركز الثالث الفارس أحمد فقيه على جواده"مريم "، و الفارس محمد أحمد مشرقي على جواده "لورا " في المركز الرابع ، فيما نال الفارس عمار حسين نجمي المركز الخامس على جواده " نوره ".

وفي الشوط المخصص للخيول " 15 سنة"، حقق الفارس أسامة القشيم المركز الأول على جواده "غاليه" ، وجاء الفارس عبدالعزيز محمد قحل في المركز الثاني على جواده "طويق" ، وجاء الفارس عبدالعزيز محمد قحل المركز الثالث على جواده "أولمبيا" ، وجاء الفارس سعيد عبدالله حضرم في المركز الرابع على جواده "دايموند" ، و الفارس عبدالرحمن قحل المركز الخامس على جواده "زازو" .

وفي الشوط المخصص للخيول مفتوح "1" حقق الفارس أحمد الأشقر المركز الأول على جواده "ملاك" ، وحقق الفارس أحمد كليبي المركز الثاني على جواده "كريزي" ، وحقق الفارس خالد عبد المعطي المركز الثالث على جواده "نجوى" ، و الفارس هادي خيري المركز الرابع على جواده "فنتانو" ، والفارس صالح عسيري المركز الخامس على جواده "السلطان" .

وفي الشوط المخصص للخيول مفتوح "2" حقق خالد مستور المركز الأول على جواده "الويمبا" ، وحقق الفارس هادي خيري المركز الثاني على جواده "العالية" ، وجاء الفارس دفاع إبراهيم المركز الثالث على جواده "شيخه" ، و الفارس هادي خيري المركز الرابع على جواده "منتانو" ، فيما حقق الفارس خالد عبد المعطي المركز الخامس على جواده "عزيز" .

وسوف تستكمل منافسات البطولة يوم غد، حيث ستقام أشوط 15سنة ، يليه و خيول مفتوح (3)، وتختتم البطولة بالشوط المفتوح ( 4 ) ، وشوط جولة التحدي .

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03:06ت م

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