سياسي / اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين الخرطوم وجوبا تختتم أعمالها



الخرطوم 05 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 20 نوفمبر 2020 م واس

اختتمت بالخرطوم اليوم فعاليات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان وأصدرت بيانها الختامي.

وقال رئيس اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب :" إن البيان تضمن ملاحق مهمة حددت المناطق المتفق عليها والوثائق التي تسندها، كما حدد المناطق المختلف حولها والوثائق التي تسندها، كما حوى البيان الختامي المناطق المدعاة من كل طرف"، مضيفا أن الاجتماع عكف على دراسة الخط الحدودي دراسة متأنية، وإن النقاش اتسم بالصراحة والوضوح وقدم كل طرف دفوعاته وحججه بالوثائق والتي سترفع للمفوضية المشتركة للحدود بين البلدين في اجتماعها مطلع ديسمبر القادم.

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